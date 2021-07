V Fazaneriji prekmurska veselica za nov zgodovinski podvig

Mura Škendija postavi Foto Zx



Dolga klop, ki v trenutku lahko spremeni DNK moštva

Soboški nogometaši branijo prednost iz Skopja, kjer sta bila režiserja zmage z 1:0 Kai Cipot (levo) in Luka Bobičanec. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Vse je enkrat prvič in tudi za slovenskega nogometnega prvaka Muro je nocojšnja (20.00) povratna tekma 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov prva v njeni zgodovini na tej ravni. V Fazaneriji bodo črno-beli pred 4000 navijači branili minimalno prednost proti prvaku Severne Makedonije, Škendiji iz Tetova.Ne bo presenečenje, če bi pred Prekmurci klecnili tekmeci iz države, ki je imela svojo reprezentanco na evropskem prvenstvu in na poti do eura bila premočna tudi za Slovenijo. Nazadnje, na evropski klubski lestvici Slovenija kotira precej višje (31:38) in ima tudi znatno višji koeficient točk – 14.250 : 7.625. Res pa je, da je Mura šele na 327. mestu, Škendija pa na 133. Da ima za seboj dve evropski sezoni s koeficientom točk 3.000, Škendija pa je v zadnjih petih sezonah, kolikor jih upoštevajo pri Uefi, pri koeficientu 9.000Če sta si bili Mura in Škendija še pred tednom dni v Skopju precejšnja neznanka, zdaj ni mogoče skriti ničesar več. Tekmeca sta pokazala in razkrila prav toliko, kot je bilo treba, da se ve, kakšna so igralna razmerja med njima. Po prvih 90 minutah je bilo očitno, da sta si zelo blizu po kakovosti, nekoliko dlje po igralnem slogu. Zato je v ospredju ključno vprašanje: ali lahko Mura s svojim taktičnim pragmatizmom, v katerem je nešteto varovalk, lahko ubrani prednost ali jo celo nadgradi s prepričljivejšo zmago proti tekmecu, ki je močnejši v kombinatoriki in tehničnih sposobnostih posameznikov?»Da, lahko smo boljši, ker v Skopju nismo igrali, kot smo sposobni. Zato še imamo rezerve,« se, če bo treba, nadeja še izboljšane različice svojih varovancev na igrišču, na katerem bodo tekmovalni, da bolj ne bi mogli biti, dodaja trener.V soboškem taboru so stoodstotno usmerjeni v tekmo, kot bi bilo izhodišče 0:0.»Za vsaj 90 minut moramo pozabiti, kakšen je izid. Prednosti ni. Je pa res, da se v eni tekmi ne more veliko spremeniti. V Skopju smo dobili potrditev naše analize tekmeca, ki ima tehnično dovršene posameznike in je kot moštvo zelo kakovostno, zaradi česar ni bilo nobenega neprijetnega presenečenja. Naša naloga je, da onemogočimo njihove najmočnejše adute in izkoristimo njihove slabosti. Morali bomo biti evropski, zelo evropski,« je bila trenerjeva ocena še vedno samozavestnih tekmecev, za katere tudi meni, da ne bodo nič bolj napadalni, kot so bili na prvi tekmi, saj so bili že tako zelo.»Taktika je njihova stvar, mi pa se moramo odzvati v čim boljši luči. Proces treninga ni bil nič drugačen, kot sicer. O enajstmetrovkah ne razmišljam. Na tekmece se bomo ustrezno pripravili. Na voljo imamo 20 igralcev, ki vedo, kako se se je treba odzivati, s petimi menjavami lahko v trenutku spremenimo našo DNK moštva. Zato vedno imamo zamisel, kako in kaj,« je Šimundža dal vedeti, da ima kakovost tudi na rezervni klopi (začetna enajsterica bo najbrž ista, kot je bila v Skopju), na kateri so rekonvalescenti vse bolj konkurenčni. Poudaril je, da so tudi evropske izkušnje tega moštva bogate. O morebitnih novincih pred evropsko preizkušnjo ni želel govoriti.Pri Muri o naslednjem tekmecu, bolgarskemu prvaku Ludogorcu ali beloruskem Šahtjoru (Rudarju) iz Soligorska, ne razmišljajo, Šimundža je slikovit, ko gre za prehitre korake.»Kako naj govorimo o tretjem koraku, če še prvih dveh nismo naredili. Ne, osredotočeni smo le na Škendijo. O vsem drugem, pa potem,« je povedal 49-letni Mariborčan.Prekaljeni lisjak iz evropskih preizkušenj je prav gotovo močan adut črno-belih, ki pa vseeno vedno lahko računajo na pomoč zvestih navijačev.»Res je, oni si zaslužijo dres s št. 12. in vem, da bodo pripravili odlično kuliso in nas podpirali,« Šimundža nima pomislekov o tem, da bi bila Fazanerija polna, četudi morda le ne do zadnjega kotička in tudi kakšen sedež ne bo imel »lastnika«, a s tribun bo zelo glasno odmevalo »Mura, Mura, Mura ...«.