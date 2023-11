V Londonu se je iskrilo: štirje razveljavljeni goli in dva rdeča kartona

Dogajanje v premier league minuli konec tedna sta v ponedeljek zvečer sklenila Tottenham in Chelsea, ki sta uprizorila nepozabni londonski derbi. V njem so domačini povedli prek Dejana Kuluševskega že v šesti minuti, nato pa jim je šlo narobe prav vse in Chelsea je domov odnesel zmago s 4:1.

Po uvodnem golu Kuluševskega je osem minut kasneje štadion Tottenhama še enkrat eksplodiral, zadel je kapetan Heung-Min Son, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Prav posredovanja VAR-a so bila rdeča nit razburljivega derbija, v naslednjih 15 minutah je videosodnik dva zadetka (upravičeno) razveljavil še Raheemu Sterlingu in Moisesu Caicedu v dresu Chelseaja.

Pri golu Caiceda je šlo za nedovoljen položaj, v isti akciji pa je grd prekršek v kazenskem prostoru storil Cristian Romero. Po ogledu posnetka je sodnik Michael Oliver Romeru pokazal direktni rdeči karton, Chelsea je dobil enajstmetrovko in Cole Palmer je v 35. minuti izid izenačil.

VAR je bil glavni zvezdnik derbija londonskih tekmecev. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Težave za Tottenham so se šele začele, najprej je ahilova tetiva zapekla kreatorja igre Jamesa Maddisona, ki je moral še pred polčasom z igrišča, enaka usoda je zaradi (kot je izgledalo) težje poškodbe zadnje stegenske mišice doletela še odličnega branilca Mickyja van de Vena. Kljub premešani zadnji liniji je Ange Postecoglu vztrajal pri visoki liniji svoje obrambe, ki pa ni delovala dobro in v 55. minuti je drugi rumeni karton dobil še Destiny Udogie, ki je s prekrškom reševal, kar se je rešiti dalo.

Tottenham je imel dva igralca manj in odgovor Postecogluja je bil, da namesto pričakovanega bunkerja obrambno linijo postavi še višje, občasno celo na sredinsko črto igrišča, da bi zgostil prostor za akcije Chelseaja. Dolgo časa je tvegana taktika lovljenja tekmecev v ofsajd zanko delovala, v 75. minuti pa je obramba vendarle popustila in Nicolas Jackson je povedel Chelsea v vodstvo.

Rodrigo Bentancour je imel izjemno priložnost, da bi kljub dvema igralcema manj Tottenham vrnil v igro, a je žogo iz neposredne bližine z glavo nekako poslal prek vrat. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Spursi se niso predali, le štiri minute kasneje je izenačil Eric Dier, a je bil gol znova razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, nato je imel izjemno priložnost še Rodrigo Bentancour, a žoge ni spravil v gol modrih. Takrat je Tottenhamu vendarle zmanjkalo moči in Jackson je s svojim drugim in tretjim zadetkom na tekmi v sodniškem dodatku postavil končni rezultat.

Postecoglu je bil po tekmi odločen: »Od svojega načina igre ne odstopam in dokler bom tukaj, bomo igrali tako, ne glede na to, koliko igralcev bomo imeli na igrišču. Tudi če ostanemo le s petimi, bom poizkusil.« Glede na to, da Tottenham še vedno zaseda drugo mesto na ligaški lestvici, je konceptu igre karizmatičnega Avstralca težko oporekati.

Razburljiv derbi bo imel za Tottenham daljnosežne posledice. Izgubljene tri točke so še najmanj, vsaj eno tekmo bodo igrali brez Romera, brez Van de Vena in Maddisona pa bržkone še precej dlje.