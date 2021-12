V Manchestru so obdarili navijače s točo golov

Nogometaši Manchester Cityja so v 19. kolu angleškega prvenstva premagali Leicester s 6:3. Branilec naslova in trenutno vodilno moštvo na Otoku ima po nepopolnem kolu šest točk več od drugouvrščenega Liverpoola, njegov dvoboj z Leedsom je odpovedan zaradi številnih okužb igralcev z novim koronavirusom.

Varovanci španskega trenerja Pepa Guardiole so silovito začeli obračun z lisicami in v prvih 25 minutah dosegli kar štiri gole, ki so jih zabili Belgijec Kevin De Bruyne, Alžirec Riyad Mahrez, Nemec Ilkay Gundogan in Raheem Sterling. Kazalo je na katastrofo Leicestra, ki pa je v drugem polčasu pokazal povsem drug obraz ter med 55. in 66. minuto prek Jamesa Maddisona, Ademole Lookmana in Nigerijca Kelechija Iheanachoja znižal na 3:4. Pri Manchester Cityju je nastal manjši preplah, mir v hišo pa je vrnil Španec Aymeric Laporte, ki je v 69. minuti povišal na 5:3. Piko na i je v končnici tekme postavil Sterling.

Tottenham je v mestnem dvoboju premagal Crystal Palace s 3:0. Za gostitelje so zadeli Harry Kane (32.), Brazilec Lucas Moura (34.) in Južnokorejec Heung-Min Son (74.). Ob tem kaže omeniti, da je Kane dosegel že svoj deveti gol na tako imenovani »boxing day« in se na tovrstni lestvici izenačil z Robbiejem Fowlerjem.