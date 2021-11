V mestu luči Mbappé gostom spet ugasnil luč

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 14. krogu francoskega prvenstva gostili Nantes in ga premagali s 3:1. Tako so se še utrdili na prvem mestu lestvice. V Parizu je Kylian Mbappé že v drugi minuti zadel za vodstvo PSG, toda od 65. minute naprej so morali gostitelji igrati brez izključenega vratarja Keylorja Navasa.

Gosti so to unovčili v 76. minuti in izenačili prek Randala Koloja Muanija, toda že šest minut zatem je avtogol dosegel Dennis Appiah in Parižanom zagotovil novo vodstvo. V 87. minuti je zmago domačih po Mbappéjevi podaji potrdil Lionel Messi.