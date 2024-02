V Milanu bo sprejel največji izziv Jan Oblak

Predzadnja torek in sredo v februarju bodo vzeli pod drobnogled tudi privrženci nogometne lige prvakov, saj bodo najboljši klubi v Evropi igrali prve tekme osmine finala. Štiri so spravili pod streho že prejšnji teden, ko so slavili zmage Real Madrid, Lazio, Manchester City in PSG, štiri večere bodo drevi ob 21. uri odprli še ta teden v Milanu, Eindhovnu, Portu in Neaplju.

Današnja para sta Inter – Atletico Madrid in PSV – Dortmund (21.00). V Milanu bo pod drobnogledom tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki pričakuje obstreljevanje z vseh strani. Interjev trener Simone Inzaghi je namreč zasnoval taktiko za napad na Atletico Madrid. Gotovo bo zanimivo tudi na Nizozemskem, kjer pričakujejo navijači več golov v sosedski klasiki.

Napoli je dva dni pred spopadom z Barcelono zamenjal svojega trenerja, razšel se je z Walterjem Mazzarrijem in ga zamenjal kar s selektorjem Slovaške Francescom Calzono. »Pozdravljamo Calzono in pomagali mu bomo na vse načine, saj bo zelo zapleteno pripraviti ekipo le dan pred tako pomembno tekmo, kot bo prihajajoča proti Barceloni,« je zatrdil predsednik kluba Aurelio De Laurentiis. Calzona je pri Napoliju že deloval kot pomočnik trenerja med letoma 2015 in 2018 ter kot tehnični trener med 2021 in 2022.