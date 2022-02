V nogometu brez ruske himne in zastave

Odgovorni pri Svetovni nogometni zvezi (FIFA) so zaradi vojnega napada Rusije na Ukrajino sklenili, da na ruskih tleh ne bo nobene mednarodne nogometne tekme. Ruska reprezentanca bo morala svoje dvoboje odigrati na nevtralnem ozemlju brez gledalcev, so zapisali v izjavi za javnost. Zagrozili so tudi z izključitvijo, če se razmere ne bodo hitro izboljšale.

Pri Fifi so še poudarili, da bo morala Rusija na mednarodni sceni tekmovati pod nazivom Nogometna zveza Rusije. Ob tem ruski nogometaši na vseh tekmah, na katerih bo igrala Nogometna zveza Rusije, ne bodo smeli uporabljati ruske zastave niti ruske himne. Odločitev so sprejeli soglasno.

Razkrili so tudi, da so prejeli številne pozive, naj Rusiji prepovedo udeležbo na letošnjem svetovnem prvenstvu letos v Katarju. Poljaki, Švedi in Čehi so že napovedali, da z Rusi prihodnji mesec ne bodo odigrali dodatnih kvalifikacij za nastop na mundialu.

Poleg tega so pri Fifi dodali, da bodo nadaljevali dialog z drugimi športnimi organizacijami, da bi določili dodatne ukrepe, »vključno z morebitno izključitvijo iz vseh tekmovanj.«