V Nyonu žreb parov izločilnih bojev

Liga prvakov, žreb osmine finala

Evropska liga, žreb šestnajstine finala

Evropska nogometna zveza (UEFA) bo danes v Nyonu opravila žreb osmine finala lige prvakov in šestnajstine finala evropske lige.Današnji spored se bo začel ob 12. uri, ko bodo svoje pare dobili klubi v izločilnih bojih lige prvakov. Tja se je zanesljivo prebil aktualni prvak Bayern, v igri za naslov pa ostajajo tudi trije klubi s slovenskimi nogometaši, Atletico z, Atalanta zin Leizpig s. Vsem trem omenjenim klubom je skupno to, da bodo na žrebu med nenosilci.Prve tekme bodo 16., 17., 23. in 24. februarja, povratne pa 9., 10., 16. in 17. marca 2021.Ob 13. uri bo sledil še žreb parov šestnajstine finala evropske lige. Tam bosta tudi Dinamo Zagreb sin Dinamo Kijev zPrve tekme bodo 18. februarja, povratne pa 25. februarja 2021.Bayern, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, PSG, Real MadridAtalanta, Atletico Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Porto, SevillaAC Milan, Ajax, Arsenal, Brugge, Dinamo Zagreb, Hoffenheim, Leicester, Bayer, Manchester United, Napoli, PSV, Rangers, Roma, Šahtar Donjeck, Tottenham, VillarrealAntwerp, Benfica, Braga, Crvena zvezda, Dinamo Kijev, Granada, Krasnodar, Lille, Maccabi Tel Aviv, Molde, Olympiakos, Real Sociedad, Salzburg, Slavija Praga, Wolfsburg, Young Boys