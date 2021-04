V polfinalu lokalni derbi med Olimpijo in Domžalami

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so opravili žreb polfinala pokala Pivovarna Union za sezono 2020/21. Navijače se obeta zanimiv nogomet, saj sta oba para nepredvidljiva in bosta gotovo pritegnila pozornost javnosti.



Nogometaši Celja se bodo 12. maja pomerili s Koprom, Domžale pa z ljubljansko Olimpijo. Obeta se torej en štajersko-obalni dvoboj ter lokalni derbi Ljubljanske kotline. V finalu pokala za nogometašice bosta 25. maja igrali ekipi Olimpija in Nona Pomurje Beltinci.



Polfinale pokala (12. maj) :

Celje – Koper

Domžale – Olimpija



Finale pokala za ženske (25. maj) :

Olimpija – Nona Pomurje Beltinci

