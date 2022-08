V Porurju bi radi prekinili bavarski pohod

V nadaljevanju preberite:

Konec je nemških nogometnih počitnic in v javnosti je pred jutrišnjim začetkom najpogostejše vprašanje, bo kdo prekinil desetletno Bayernovo vladavino. Kaj o vsem meni legendarni Lothar Matthäus? Kaj pomeni za Bayern odhod Roberta Lewandowskega in za Porurce iz Dortmunda selitev Erlinga Haalanda? Kakšna je tržna vrednost posameznih moštev, med njimi tudi povratnikov v bundesligo, tradicionalnih Schalkeja in Bremna?