V serie A zmogli kar 60 golov manj kot v prejšnjih sezonah

Italijani dvigujejo temperaturo pred nedeljskim nogometnim derbijem v Rimu (20.45), ko se bosta pomerila Roma in vodilni Napoli. Na dan so povlekli podatek, ki razkriva slabo formo napadalcev na »škornju«. Klubi v italijanskem nogometnem prvenstvu serie A so v prvih stotih tekmah sezone 2022/23 skupaj zabili 254 golov oziroma kar 60 manj kot v enakem obdobju prejšnjih dveh sezon.

Kakovostna vrzel do tekmecev v Evropi je evidentna

Osem tekem te sezone se je končalo brez gola, navijači pa so na nadaljnjih 17 tekmah videli zmago ene ekipe z minimalnim izidom 1:0. V časniku Repubblica poznajo razloge za strm padec učinkovitosti napadalcev. Prvič, strelci so zašli v krizo kakovosti, ekipe igrajo bolj previdno in taktično zbrano kot prej, pred vrati je tudi svetovno prvenstvo v Katarju.

»Kakovostna vrzel do tekmecev v Evropi pa je evidentna,« so dodali pri rimskem dnevnem časopisu. Vrstni red pred nedeljskim derbijem v Rimu: Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio in Udinese po 21.