Mariborčani po preobratu do točke v Domžalah

V Šiški brez zmagovalca

Eržen JureDejan Grabić je z nogometaši Brava tokrat osvojil točko proti Goričanom. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nogometaši Maribora, ki so jesenski del državnega prvenstva končali na vrhu lestvice, so v 20. kolu 1. SNL na gostovanju v Domžalah izvlekli točko za neodločen izid 3:3. Gostitelji so prvi polčas dobili s 3:1, v drugem so bili boljši »vijolični«, ki so nadomestili zaostanek.Za Domžalčane, ki so na razmočenem igrišču ob Kamniški Bistrici začeli bolje, so v polno zadeli(v 14. minuti),(23. 11-m) in(44.). Ko se je že zdelo, da bo zaradi velike uvodne premoči domačih igralcev zmaga ostala v Domžalah, so v drugem polčasu zagospodarili Mariborčani.V 67. minuti jeznižal rezultat na 2:3, že tri minute pozneje pa ga je poravnal, ki je bil natančen že v 19. minuti. Zaradi preobrata so bili na koncu bolj zadovoljni Štajerci, medtem ko so Domžalčani obžalovali zamujeno priložnost, da bi osvojili vse tri točke, ki so se jim nasmihale po prvem delu.V prvi tekmi 20. kola državnega prvenstva so se nogometaši Brava in Gorice na razmočenem igrišču Športnega parka v Šiški razšli brez zadetkov 0:0. V zahtevnih razmerah si ne eni ne drugi niso ustvarili prav veliko priložnosti za gol.Ljubljančani bodo v naslednjem, 21. kolu gostovali pri Mariborčanih, Goričani pa bodo gostili Koprčane.