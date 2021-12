V spomin na Diega Maradono zmaga Boce nad Barcelono

Nogometaši Boce Juniors in Barcelone so se v Riadu pomerili na ekshibicijskem obračunu, ki je bil nekaj tednov po prvi obletnici smrti posvečen pokojnemu argentinskemu nogometašu Diegu Maradoni. Večji del kariere je Maradona seveda preživel v vrstah Boce, nosil pa je tudi dres Barcelone. Šlo je za prvo izvedbo pokala Diega Maradone v Savdski Arabiji, kjer se je torkov obračun po rednem delu končal z neodločenim izidom.

Odločale so enajstmetrovke: Agustin Rossi je ustavil Matheusa Pereiro, nato pa je prek vrat meril še Guillem Jaime. Argentinci so bili z bele pike nezgrešljivi in prizadejali nov poraz Barci pod taktirko trenerja Xavija Hernandeza, ki je sredi prejšnjega tedna preboleval neuspeh v Münchnu (0:3) in izpad v evropsko ligo.

Ferran Jutgla, ki se je blaugrani pridružil poleti iz vrst mestnega rivala Espanyola, je na začetku drugega polčasa zadel za vodstvo Kataloncev, ki ga je 15 minut pred koncem izničil Exequiel Zeballos. Ilias Akhomach in Jutgla sta do konca tekme zapravila najlepši priložnosti katalonskega velikana, čigar vratar Neto se je izkazal ob poskusu Sebastiana Ville, a ob strelu Zeballosa po predložku Franka Fabre vendarle ni uspel preprečiti izenačenja.

Vodilni zadetek Barcelone sicer ne bi smel veljati, saj je predložek veterana Daniela Alvesa z roko ustavil Philippe Coutinho, nato pa je Jutgla z obratom dosegel svoj prvi članski gol za nove delodajalce. Alves, ki ga je nekdanji soigralec Xavi uvrstil v prvo postavo, je igral prvo tekmo po svojem povratku v klub. 38-letni Brazilec sicer do januarja nima pravice nastopa na uradnih tekmah, bil pa je verjetno najboljši posameznik na zelenici, na katero je sicer pritekla povsem spremenjena enajsterica v primerjavi s tisto, ki je začela nedavni obračun z Osasuno v Pamploni (2:2), kjer je Barcelona še dodatno zaostala za vodilnim madridskim Realom na skromnem osmem mestu na lestvici. V soboto na Camp Nou prihaja Elche, ki je na 16. mestu trenutno tik nad rdečim območjem španske Primere Division.