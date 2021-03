V Stožicah zelena luč za štart operacije Katar

V nadaljevanju preberite tudi:

Z včerajšnjim treningom nogometne reprezentance v stožiškem kompleksu je zaživela »operacija Katar 2022«. Selektor Matjaž Kek bo imel danes na voljo vse kandidate za sredin napad na ugledno ekipo Hrvaške (20.45) in sobotni obisk ruskega letovišča Soči (15.00). Prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo na Bližnjem vzhodu bo strahovito velik športni izziv in logistični zalogaj, toda režim tekmovanja bo enak za vseh 55 članic Uefe. Slovenci bodo do tekme s Hrvaško vadili na treh različnih lokacijah, Kek pa ima v rokah ravno prav nabrušene nogometaše.