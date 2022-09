V superligo še naprej verjame tudi nemški as

O superligi, ki jo je poskušalo ustanoviti ducat klubov, vendar so jo odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) skorajda v kali zatrli, v zadnjem obdobju ni bilo prav veliko govora. O njej je pred začetkom skupinskega dela v ligi prvakov spregovoril nemški reprezentant Toni Kroos.

»Več kot očitno je, da zamisel o superligi še ni zamrla. Ko so jo ustanavljali, so si sicer predstavljali, da bi se zdaj že merili v njej,« je povedal 32-letni as iz Greifswalda na severovzhodu Nemčije in se v isti sapi pošalil, da si ne bi nikoli drznil nasprotovati svojemu vodji Florentinu Perezu, predsedniku madridskega Reala in enemu od največjih zagovornikov superlige.

Ob tem je Kroos izrazil prepričanje, da bo superliga nekega dne zagotovo ugledala luč sveta. »Verjetno v nekoliko spremenjeni obliki, kot so prvotno predvidevali, skoraj zanesljivo pa bo trajalo še nekaj let, preden bo superliga vendarle dobila zeleno luč, tako da je sam kot igralec najbrž ne bom dočakal,« je še ocenil vezni igralec madridskega Reala, ki brani lovoriko v ligi prvakov.