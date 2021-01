V mestu, iz katerega je izplul Titanik, nogometni titani

Solzne oči zaradi vetra

Nekdanji igralec Liverpoola Danny Ings je rdeče vrage potopil s krasnim strelom, ko je žoga v loku preletela vratarja Alissona in padla v mrežo, za tri točke Southamptona. FOTO: Naomi Baker/Reuters

Nič napitnine škrtega Italijana

Liverpool 17 9 6 2 33

Man Utd 16 10 3 3 33

Leicester 17 10 3 5 32

Tottenham 16 8 5 3 29

Man City 15 8 5 2 29

Southam. 17 8 5 4 29

Everton 16 9 2 5 29

Aston Villa 15 8 2 5 26

Chelsea 17 7 5 5 26

West Ham 17 7 5 5 26

Arsenal 17 7 2 8 23

Leeds 17 7 2 8 23

Wolver. 17 6 4 7 22

C. Palace 17 6 4 7 22

Newcastle 16 5 4 7 19

Burnley 15 4 4 7 16

Brighton 17 2 8 7 14

Fulham 15 2 5 8 11

W. Bromwich 17 1 5 11 8

Sheffield U. 17 0 2 15 2

Če bi kateri od angleških nogometnih prvoligašev istočasno imel v svojem ekipnem ustroju igralce, kot soin, bi bil gotovo v boju za najvišja mesta v premier league.Southampton je tudi brez omenjenih nekdanjih svojih zvezdnikov, ki so jih vzgojili v lastni šoli, razen seveda Nizozemca, Senegalca in Srba, v letošnji sezoni po 17. kolih na visokem šestem mestu, toda le štiri točke za vrhom. Svetniki torej tudi v sezoni 2020/21 nadaljujejo uspešen niz iz nadaljevanja prejšnjega prvenstva po korona prekinitvi in s tem priborjenem obstanku v ligi, večino zaslug za uspehe pa gre pripisati avstrijskemu trenerjuMož iz Gradca je bil po 25. oktobru leta 2019, ko je Southampton doma kar z 0:9 izgubil proti Leicestru, že na izhodnih vratih s stadiona St Mary's, toda klubska uprava mu je izrekla zaupnico, ki jo nekdanji trener Leipiziga zdaj več kot upravičuje. Klub iz mesta, kjer je 10. aprila 1912 izplul Titanik, pa je v ponedeljek ugnal Liverpool, torej prvaka iz mesta, kjer so oblikovali Titanik, kjer je bil potniški prekooceanski parnik registriran, tudi podjetje, ki ga je imelo v svoji plovni jati, je imelo sedež v Liverpoolu.Posebej ganljiv je bil prizor, ko je Hasenhüttl po zadnjem sodnikovem žvižgu ob zmagi z 1:0 v solzah sreče padel na kolena, nič čudnega, ugnal je mnogo bolj cenjenega nemškega kolega na Liverpoolovi klopi. »Proti njemu nisem nikoli osvojil niti točke, tako močan je Liverpool. Toda vedno verjameš, da bo prišel tvoj dan. Resda so bile v mojih očeh solze, a to zaradi močnega vetra, ki je pihal,« se je pošalil Gradčan.Klopp je simpatično pohvalil svojega nemško govorečega kolega: »Če bi imela več časa, bi bila verjetno prijatelja. A svoji službi opravljava v mestih, ki ležita daleč narazen. Zelo spoštujem njegovo delo.«Tudi Southamptonov srednji napadalec, proti rdečim je dosegel odločilni zadetek, Liverpool pa je njegov nekdanji klub, je pohvalil svojega nadrejenega. »Zelo strasten je, fantje ga le občudujemo, saj to svojo strast prenese v našo igro. Zaradi njega garamo do zadnjega atoma moči,« je navrgel angleški reprezentant. Hasenhüttl je zanimivo vzpostavil klubski igralni model, ki se ga držijo od najmlajših kategorij do prvega moštva, s tem želi doseči, da bi se mladi igralci, ko bi prešli v člansko kategorijo, taktično brez težav vklopili v igralni sistem.Liverpoolova legendapa je opozoril, da bodo igralci in trener svetnikov, če bodo še naprej nadaljevali v takšnem uspešnem slogu, zdaj nakupna tarča bogatejših angleških klubov. Southampton je res, denimo po določenih deležnikih, majhen klub, a ima na čelu z avstrijskim strokovnjakom veliko srce. Tega pa nimajo vsi, denimo nekdanji napadalec kluba z angleške južne obale, Italijan, osebju v restavraciji, kjer se je v Southamptonu prehranjeval, kljub svoji visoki plači nikoli ni pustil napitnine.Zato pa je prav tako nekdanji igralec tega kluba Dušan Tadić, ko je odšel na poletne počitnice, lastniku restavracije zaupal svoj 66 tisoč evrov vredni športni avtomobil znamke porsche cayenne. In gostilničar je s tem lepotcem zelo rad prevozil Southampton in se postavil pred drugimi.Je pa bil Tadić, potem ko je s porschejem v predelu, kjer je bila dovoljena hitrost 48 km/h, vozil osem km/h hitreje, kaznovan s šestmesečno prepovedjo vožnje. Moštvo Southamptona v letošnjem prvenstvu prehitro vozi za nekatere klubske velikane, na lestvici je denimo pred Chelseajem in Arsenalom.