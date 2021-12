V Zagrebu nogometni navijači napadli študentski dom

Po nepotrjenih informacijah je skupina navijačev nogometnega kluba Dinamo Bad Blue Boys kmalu po nogometni tekmi med Dinamom in Hajdukom vdrla v dom ter napadla nekatere študente, poročajo hrvaški mediji.

Po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji list je bil razlog za incident zmaga splitskega Hajduka z 2:0 nad zagrebškim Dinamom na tekmi na zagrebškem štadionu Maksimir.

Vrhunci tekme na štadionu Maksimir, v ekipi Hajduka je priložnost za igro v drugem polčasu dobil tudi Jan Mlakar:



Po poročanju novičarskega portala Index.hr je zagrebška policija potrdila, da so policisti odšli v omenjeni študentski dom. Uradnih informacij o sami intervenciji še ni.

Študenti so za Jutarnji list povedali, da so člani navijaške skupine Bad Blue Boys preplezali ograjo študentskega doma, vdrli v paviljone in iskali študente, ki bi jih napadli. Po navedbah študentov je policija aretirala od 10 do 15 oseb.