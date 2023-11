V zeleno-belem močvirju so se bolje znašli Francozi

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Olimpije nimajo več možnosti za napredovanje v šestnajstino finala konferenčne lige. V 5. kolu skupine H so izgubili še četrtič in drugič z 0:2 proti favoriziranemu Lillu. Dvoboj je bil pred tekmo ogrožen. Močno deževje je del igrišča spremenilo v močvirje. Kljub temu je sodnik prižgal zeleno luč za tekmo, ki je bila zelo všečna. Tudi navijači so popestrili dvoboj, ki so ga odločile večje izkušnje in kakovost. Zadnjo evropsko tekmo bodo Ljubljančani igrali čez dva tedna v Bratislavi.