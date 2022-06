Valižan je pri največjem klubu uresničil sanje

Gareth Bale je v sredo napisal poslovilno pismo Real Madridu, s čimer je Valižan končal devetletno obdobje v španskem klubu, kjer je dejal, da so njegove sanje postale resničnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bale bo zapustil Real Madrid, ko mu konec junija poteče pogodba, 32-letnik pa še ni razkril načrtov za prihodnost.

Njegova prihodnost bo verjetno odvisna od tega, ali se bo Wales uvrstil na svetovno prvenstvo v Katarju, v primeru, če bo Wales ostal brez nastopa na mundialu, pa je ena od možnosti, s katero se spogleduje valižanski igralec, tudi konec tekmovalne poti.

Bale se je leta 2013 preselil k španskemu velikanu iz Tottenhama za odškodnino v vrednosti približno 100 milijonov evrov. Z Real Madridom osvojil 19 velikih trofej, vključno s petimi ligami prvakov, tremi španskimi la ligami in enim španskim pokalom.

»To sporočilo pišem, da se zahvalim soigralcem, nekdanjim in sedanjim, trenerjem, osebju in navijačem, ki so me podpirali,« je zapisal Bale v pismu Real Madridu, objavljenem na družbenih omrežjih.

»Sem sem prišel pred devetimi leti kot mladenič, ki je želel uresničiti svoje sanje o igranju za Real Madrid. Nositi beli dres, nositi grb na prsih, igrati na Santiago Bernabeuu, osvojiti naslove in osvojiti ligo prvakov. Zdaj se lahko ozrem nazaj in iskreno rečem, da so te sanje postale resničnost in še veliko, veliko več,« je zapisal Bale.

»Biti del zgodovine tega kluba in doseči to, kar smo dosegli, ko sem bil igralec Real Madrida, je bila neverjetna izkušnja, ki je nikoli ne bom pozabil,« je sklenil Valižan.

Real Madrid je pozneje objavil izjavo, v kateri je Bala opisal kot igralca, ki je zdaj za vedno del legende tega kluba, ki je v teh devetih letih živel enega najsvetlejših časov v naši zgodovini.

V lanski sezoni je Bale igral le petkrat v la ligi in sedem minut v ligi prvakov.