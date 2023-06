Valmiera je prodala najboljše igralce in ni konkurenčna Olimpiji

V nadaljevanju preberite:

Olimpijo še slaba dva tedna loči od prve tekme 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov. Tekmec je latvijski prvak Valmiera. Kako močna je in kdo je favorit v tem dvoboju je razkril tudi edini Slovenec v latvijskem nogometnem prvenstvu Žiga Lipušček. Nekdanji član Maribora in Gorice je kapetan moštva Rigas FS, s katerim se tudi v tej sezoni bori za prvaka. Od leta 2020 je že v Rigi, kjer se počuti odlično. O Olimpijinem tekmecu pravi, da ni na ravni, ko je osvojil naslov in je prepričan, da so zeleno-beli ...