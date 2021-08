Valverde raje ne pove resnice o Messiju

Po odstavitvi januarja 2020 Ernesto Valverde še ni našel novega delodajalca, za televizijo ETB pa se je spominjal sezon, ki jih je preživel ob boku Lionela Messija in ostalih asov.



»Ko sem dobil klic, nisem omahoval. To je bilo nekaj, kar sem moral izkusiti. Moje slovo? Zgodilo se je in to je to,« je dejal Valverde. Z zanimivim odgovorom je postregel na vprašanje o tem, če je kdaj nahrulil Messija. »Teh stvari ne moreš govoriti, so del misterija. Bolje je, da ljudje ne vedo, kakšni smo, in da mislijo, da vemo vse. Bolje je, da ne poznajo resnice,« je izjavil 57-letni trener.

Išče motivacijo

Nekdanji napadalec, ki je v karieri igral za Alaves, Sestao, Espanyol, Barcelono, Athletic Bilbao in Mallorco, ima še bolj pestro trenersko kariero, v kateri je sedel na klop B-ekipe in članskega moštva Athletica, Espanyola, Olympiakosa (v dveh etapah), Villarreala, Valencie in Barcelone.



»Če bi spet treniral? Da, možno je, mislim, da ja. Moralo bi biti nekaj drugačnega, stimulativnega, nekaj, kar bi me motiviralo. Po tem, ko sem zapustil Barço, sem potreboval bolj umirjeno obdobje, ki sem ga želel izkoristiti za potovanje, čeprav zaradi pandemije ... V bistvu še ne vem točno, kaj bom počel,« je dodal Valverde, sicer navdušen fotograf.

