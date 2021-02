Vanoli ni prinesel koprskega zasuka

Prva liga Telekom Slovenije, sobotni pari 22. kola

Nogometaši Brava so v 22. kolu Prve lige Telekom Slovenije na svoji zelenici premagali Koper s 3:0 in svoj niz neporaženosti podaljšali na deset tekem.Ljubljančani so z zmago pokvarili vrnitev italijanskega trenerjana koprsko klop, za nameček pa je Bravo na četrtem mestu prehitel svojega današnjega tekmeca.Bravo je prvi polčas dobil z 1:0. Edini gol je dosegel v 33. minuti, ko jez leve strani podal pred gol, tam pa je žogo v mrežo potisnilGostitelji so zmago potrdili v drugem polčasu z zadetkoma v razmaku 12 minut. Napadalecje v 63. minuti ob predložku iz prostega strela zadel z glavo in dosegel četrti gol v sezoni, končni izid pa je v 75. minuti postavilDanes bosta še dve tekmi, Aktualni prvaki Celjani gostujejo pri Mariborčanih, Mura pa bo gostila Gorico.Bravo - Koper 3:0 (Maružin 33., Tučić 63., Kancilja 75.)Maribor - Celje (17.15)Mura - Gorica (20)