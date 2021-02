Vanoli se je vrnil na koprsko klop

Standings provided by SofaScore LiveScore

Iz slovenskega prvoligaša Kopra so sporočili, da so za novega trenerja imenovali italijanskega strokovnjaka58-letni Vanoli je na trenerskem mestu nasledil, ki je odstopil po porazu proti Gorici , s klubom pa je sklenil sodelovanje do konca sezone 2021/22.Italijanski trener je stari znanec koprskega kluba, saj ga je vodil že med letoma 2012 in 2014 ter kasneje v letu 2015, med slovenskimi klubi pa je vodil tudi Olimpijo, ki jo je v sezoni 2015/16 popeljal do državnega naslova.»Vežejo me lepi spomini na klub in mesto, skupaj smo lepe trenutke že doživeli. Želim si nadaljevati in še izboljšati uspehe ter nizati pozitivne rezultate, ne zame, ampak za klub, za FC Koper. Zahvalil bi se predsedniku in športnemu direktorju za zaupanje. Upam, da nas bo ta ponovna združitev pripeljala daleč,« je ob prevzemu koprskega kluba povedal Vanoli.Športni direktor klubaje dodal: »Glede na dano situacijo smo sprejeli najboljšo možno rešitev. Po odstopu Mirana Srebrniča nismo imeli veliko časa, kljub temu pa smo imeli veliko pogovorov z različnimi kandidati, z nekaterimi tudi preko telefona. Včeraj smo cel dan preživeli v pisarni, ob 20h smo zaključili. Časa za prilagoditev trenerja na ekipo in ligo enostavno ni bilo. Vanoli pozna moštvo in razmere v tekmovanju. Z njim imamo tudi pozitivno izkušnjo, po osvojenem pokalnem tekmovanju. Je zelo resen in predan trener, zame, kot športnega direktorja je pomembno to, da bo na Bonifiki prisoten od jutra do večera, da bo 100% pri delu. Da skrbi za svoje pomočnike, igralce, ter da jih spremlja, razvija njihovo individualno kvaliteto ter to, da iz ekipe izvleče maksimum. Kadrovskih sprememb v ekipi več ne bo, mislimo, da imamo dobro ekipo, ki se lahko bori za vrh lestvice.«Koper v državnem prvenstvu zaseda 4. mesto, za vodilnim Mariborom zaostaja za 11 točk.