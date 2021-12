Več sta zadela le Lionel Messi in Criatiano Ronaldo

Ni slabo za štiridesetletnika, ki po vsaki tekmi čuti bolečine in ga 24 ur na dan spremlja trener za telesno pripravo ter se počuti kot dvajsetletnik. Zlatan Ibrahimović je v prvenstveni tekmi Udineseja in Milana (1:1) zabil izenačujoči gol v 88. minuti in v svojem slogu, ko je moral uporabiti nekaj akrobatskih veščin. V tej sezoni serie A je dosegel že sedem golov.

Točka je vsaj deloma razveselila privržence rdeče-črnih, napadalčeve pa je tekma nekoliko bolj navdušila, saj se je Ibrahimović pridružil dvojcu, ki je doslej zabil najmanj 300 golov v najmočnejših prvenstvih, Lionelu Messiju in Cristianu Ronaldu. Zdaj je to majhna in izbrana skupina, a sta Argentinec in Portugalec vendarle zelo, zelo daleč od neuničljivega Šveda, ki je zatrdil, da bo naredil vse, da bi osvojil »scudetto«. Messi je doslej zabil 475 golov, Ronaldo pa še osem več, 483.