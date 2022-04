Julian Nagelsmann se ne boji za svojo službo

Real Madrid je bil neverjeten, Villarreal pa veličasten. V senci madridskega spektakla je »mali« klub v Münchnu pripravil prvovrstno senzacijo. Uničujoči in edini »torpedo« iz »rumene podmornice« je v 88. minuti izstrelil Nigerijec Samuel Chukwueze. Po domači zmagi je bil neodločen razplet za špansko presenečenje dovolj za uvrstitev v polfinale, kjer se bo Villarreal najbrž pomeril z Liverpoolom, ki bo nocoj na Anfieldu proti Benfici branil visoko prednost s 3:1 iz prve tekme v Lizboni.

Bavarci so že našli enega od največjih krivcev za slabo sezono za klub, ki cilja na lovorike. To je trener Julian Nagelsmann.

»Izpadli smo iz nemškega poklanega tekmovanja, izpadli iz lige prvakov. To ni dobro za Bayern. Polfinale je bil naš minimalni cilj in tega nismo uresničili. To je bil eden od mojih treh največjih porazov,« je neodločen izid, enak porazu, komentiral najmlajši trener v ligi prvakov Nagelsmann. Kje se je zalomil njegov načrt, je razkril eden od španskih junakov in podajalec za izenačanje Gerard Moreno.

Mlademu trenerju Bayerna Julianu Nagelsmannu ni mogel pomagati niti najbolj izkušeni napadalec Robert Lewandowski. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Bayer je naredil napako, ker nas ni 'ubil' in mi smo to izkoristili,« je po dvoboju povedal Moreno in se odzval na Nagelsmannovo podcenjujoče besede pred tekmo, ko je dejal, da je Villarreal naredil napako, ker je zmagal s šibkim izidom.

Villarrealovega trenerja Unaia Emeryja ni mogoče obiti. Ta sijajni strokovnjak je veljal za »kralja« evropske lige, v višjem razredu naj bi mu zmanjkalo znanja.

»Ni nam bilo lahko. Smo majhen klub iz vasi, kot sta Asterix in Obelix,« je slikovito primerjal razmerja sil med kluboma 50-letni Emery, ki je v svoji 50. tekmi v LP dal pošteno lekcijo 34-letnemu nemškemu kolegu.

Kapetan Villarreala Raul Albiol je celo dve leti starejši od Nagelsmanna, v Münchnu je bil igralec tekme.

»Zmagujemo kot moštvo. Veliko smo trpeli na obeh tekmah. A želimo še več, vidimo, da povzročamo težave tekmecem,« je povedal steber obrambe.

Samuel Chukwueze je sprožil uničujoči torpedo v Bayernovo ladjo. FOTO: Jose Jordan/AFP

Pri Bayernu se nakazujejo resni popravki. Trener Nagelsmann je samozavesten in daje znakov, da bi lahko plačal največji davek za rezultatski neuspeh. »Če me odstavijo, je pač tako. Ne bojim se, so še hujše stvari,« je bil brez dlake na jeziku.

Vprašanje pa je, kako jo bodo odnesli najbolj izkušeni možje. Robert Lewandowski je zabil 13. gol v tej sezoni LP in je še gol pred Benzemajem, a je slovo pomenil odločilen jeziček na tehtnici pri odločanju o tem, ali naj gre, ali ostane. Thomas Müller je tudi mož, ki se oddaljuje od sicer mladega moštva.