Velika Britanija in Irska želita organizirati euro 2028

Velika Britanija in Irska sta se odrekli skupni kandidaturi za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2030, saj se bodo raje osredotočili na evropsko prvenstvo 2028, so danes sporočili iz tamkajšnjih nacionalnih nogometnih zvez. Tako so se odločili po izvedeni študiji, finančno podprti s strani britanske vlade.

Nogometne federacije Anglije, Severne Irske, Škotske, Walesa in Irske so po opravljeni študiji izvedljivosti ugotovile, da skupna organizacija eura 2028 zanje predstavlja boljšo možnost. Kot so pojasnili, so pri slednjem stroški, ki jih je treba plačati vnaprej, bistveno nižji, hkrati pa bi bil prej realiziran potencialni dobiček. Ob tem se tudi Uefa, ki jo vodi Aleksander Čeferin, zavzema za le eno skupno kandidaturo iz Evrope v boju za SP 2030.

Na EP 2028 32 reprezentanc?

»Za nas bi bila velika čast in privilegij, če bi skupaj gostili evropsko prvenstvo in na njem leta 2028 skupaj izrekli dobrodošlico vsej Evropi,« so še skupaj sporočili predstavniki vseh otoških zvez. Britanski premier Boris Johnson je lani evforično napovedal, da se bo Velika Britanija skupaj z Irsko potegovala za SP 2030, o katerem bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odločala leta 2024, a je bila ideja v javnosti po neuspešnih kandidaturah za leti 2006 in 2018 tarča kritik.

Atleticov štadion Wanda Metropolitano naj bi bil med možnimi prizorišči mundiala 2030. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo kandidate za organizacijo evropskega prvenstva 2028 uradno objavila v začetku aprila, ti pa morajo svoj interes izkazati najpozneje do 23. marca. Organizatorja bodo sicer tokrat izbrali hkrati z organizatorjem zaključnega turnirja leta 2032. Pričakovati je, da bodo na euru 2028 število udeležencev iz 24 povečali na 32, s čimer bi lahko skupna kandidatura petih nogometnih zvez postala še bolj atraktivna za Uefo. Naslednji Euro bo čez dve leti gostila Nemčija.

V boj za mundial Španija in Portugalska

Za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2030 se obetata skupni kandidaturi Španije in Portugalske ter Argentine in Urugvaja, s čimer bi slednji to veliko svetovno športno tekmovanje gostil natanko po sto letih, odkar so gostili tudi prvega. Letošnje svetovno prvenstvo bo gostil Katar, še zadnjič s 32 reprezentancami, saj bodo ZDA, Kanada in Mehika čez štiri leta prvič organizirale turnir s kar 48 udeleženkami.