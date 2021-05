V Istanbulu konec maja veliki angleški finale

Nogometaše Manchester Cityja bodo v velikem finalu lige prvakov, ki bo 29. t. m. v Istanbulu, izzvali igralci Chelseaja. V drugem polfinalu so Londončani sinoči z 2:0 premagali zvezdnike madridskega Reala in jih ustavili s skupnim izidom 3:1.



Potem ko se je prva tekma v španski prestolnici razpletla neodločeno 1:1, so nogometaši Chelseaja v povratnem dvoboju izkoristili prednost domačega terena in se zasluženo veselili zmage. Gostitelje je v 28. minuti v vodstvo popeljal nemški napadalec Timo Werner, pet minut pred koncem rednega dela pa je končni izid postavil Anglež Mason Mount.



Nemški trener Thomas Tuchel bo tako drugič zapored vodil moštvo v finalu najmočnejšega klubskega tekmovanja; lani mu je to uspelo s PSG, zdaj še s Chelseajem. »Prikazali smo vrhunsko predstavo in lahko bi zabili še več golov. Naš cilj je bil ohraniti mrežo nedotaknjeno, kar nam je tudi uspelo. V drugem polčasu smo bili veliko boljši od Reala,« ni skrival navdušenja César Azpilicueta, kapetan Chelseaja.



Zinedine Zidane, trener Reala, je po porazu razočarano priznal. »Lahko rečem, da so nogometaši Chelseaja zasluženo zmagali. Mi smo se trudili po naših najboljših močeh, borili smo se, vendar pa se nam žal ni izšlo, ker si – za razliko od tekmecev – nismo ustvarili dovolj pravih priložnosti. A to je nogomet,« je dejal Zidane in pristavil, da si bodo zdaj malo odpočili, nakar se bodo podali v lov na naslov španskega prvaka.

