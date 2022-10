Veliki Brazilec zaploskal Slovencema in junakom Vidma

V nadaljevanju preberite:

Vse od časov Samirja Handanovića, ko je Udinese v poslovilni sezoni ljubljanskega vratarja osvojili 3. mesto ter zaostal le za Juventusom in Milanom, v Vidmu čakajo na podobno uspešno sezono, kot je bila tista z letnicama 2011 in 2012. Dobrih deset let pozneje Udinese ravno tako drži tretje mesto, potem ko je po zaostanku z 0:2 na razprodani Dacia Areni izržil novo točko proti Atalanti. Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta dostojna naslednika velikega Sarme, za katerega pa se tokratno kolo serie A ni razpletlo po željah, četudi je njegov Inter slavil pri Sassuolu. Kaj se dogaja v Milanu, kjer je prvak AC Milan dobil veliki obračun z Juventusom?