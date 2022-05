Veliko slavje Rimljanov v Tirani

Nogometaši Rome so se v zgodovino tekmovanj pod okriljem evropske zveze (UEFA) vpisali kot prvi zmagovalci konferenčne lige. V današnjem velikem finalu tega novoustanovljenega tekmovanja v Tirani so Rimljani z 1:0 (1:0) strli odpor igralcev Feyenoorda, pokal pa jim je izročil Aleksander Čeferin, predsednik UEFA.

Odločitev o prvakih je padla v 32. minuti, ko je Nicolo Zaniolo popeljal Romo v vodstvo. Nizozemci, ki so imeli več časa žogo v svojih nogah (62 % : 38 %), so se sicer vse do konca trudili, da bi izničili zaostanek, vendar pa so bili v zaključkih akcij premalo natančni.

Strelec zmagovitega gola je bil Nicolo Zaniolo. FOTO: Florion Goga/Reuters

»Vsi smo vedeli, da preprosto moramo zmagati, kajti vsem nam je bilo popolnoma jasno, kaj lovorika pomeni vsem v Rimu,« je poudaril Chris Smalling, branilec Rome.

Med najsrečnejšimi je bil po tekmi vsekakor sloviti strateg Jose Mourinho, ki je postal prvi trener z lovorikami v vseh treh evropskih klubskih tekmovanjih. Po dvakrat se je namreč pred tem veselil končne zmage v ligi prvakov in evropski ligi.

Omeniti kaže še, da si je na Olimpijskem štadionu v Rimu finale konferenčne lige, v kateri so v skupinskem delu soliden vtis zapustili tudi nogometaši Mure, na velikem zaslonu ogledalo 50.000 navijačev italijanskega kluba, ki se je neposredno uvrstil v skupinski del evropske lige 2022/23.