Venezuela slavi novo veliko točko, Peru premagal Kolumbijo

V 17. minuti je na olimpijskem štadionu Pedro Ludovico Teixeira v Goianiji zadel. Za kolumbijsko ekipo je v 53. iz enajstmetrovke izenačil, po kotu v 64. minuti pa jedosegel avtogol in omogočil zmago Peruju. V skupini B je Peru, ki ga je na njegovi prvi tekmi turnirja branilka naslova Brazilija premagala s 4:0, zdaj tretji v skupini s tremi točkami zaostanka za vodilno Brazilijo, točko več, a tudi tekmo več, ima zdaj Kolumbija.Pred tem sta Ekvador in Venezuela na olimpijskem štadionu Nilton Santos v Rio de Janeiru po razburljivi tekmi remizirala 2:2. Ekvador je bil dejavnejši skozi 90 minut, Venezuela pa je zlasti v drugem polčasu favoritom povzročala sive lase, čeprav je tik pred začetkom prvenstva povsem zamenjala ekipo. Po pozitivnih koronskih testih približno ducata članov svoje delegacije – vključno z osmimi igralci – je Venezuela morala v Brazilijo pripeljati 15 novih igralcev.Ekvador je dvakrat povedel; prekin, vendar se venezuelski tekmeci niso dali. »Nimam besed, s katerimi bi opisal svoje občudovanje do teh fantov,« je po tekmi dejal selektor VenezueleCopa America se je začela pred tednom dni. Južnoameriški celinski turnir bi sprva morali prirediti Kolumbija in Argentina, a sta organizacijo tik pred zdajci zaradi koronske pandemije odpovedali. Izpraznjen prostor je zapolnila Brazilija, ena najbolj prizadetih držav sveta v tej pandemiji. Brazilija je minuli konec tedna zabeležila več kot pol milijona žrtev covida-19.