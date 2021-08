Videl, vstopil in potopil rumeno podmornico

5

milijonov evrov so si z osvojitvijo superpokala priigrali nogometaši Chelseaja, medtem ko se pri Villarrealu tolažijo s tremi milijoni €.

Španski vratar Kepa Arrizabalaga se je izkazal kot džoker. FOTO: Paul Ellis/AFP

Močno si je oddahnil tudi Tuchel

Kakor sleherna tekma je imel tudi dvoboj za superpokal Evropske nogometne zveze (UEFA), v katerem so imeli srečnejše roke oziroma noge igralci Chelseaja, ki so v Belfastu po enajstmetrovkah s 7:6 (1:0, 1:1) premagali nogometaše Villarreala, svoje junake. Po obračunu v Belfastu se je v soju žarometov nekoliko nepričakovano znašel vratar, ki je branil le nekaj minut. Dovolj, da je potopil "rumeno podmornico".Španski čuvaj mreže, ki je leta 2018 iz kluba Athletic Bilbao za vrtoglavih 80 milijonov evrov prestopil k Chelseaju, je namreč na igrišče pritekel šele v 119. minuti, torej ob koncu drugega podaljška, ki tako kot redni del tekme (27.;73.) ni dal zmagovalca. Z dvema ubranjenima enajstmetrovkama (ustavil je poskusain) je nato Arrizabalaga prispeval pomemben delež k novi lovoriki zmagovalcev lige prvakov 2020/21.»Odločitve, da v igro pošljem Kepo, nisem sprejel spontano. Za superpokal smo se dobro pripravili, se pogovorili z igralci in jim dali vedeti, da lahko v takšnih obračunih pride tudi do enajstmetrovk. Analitiki so mi pokazali statistiko, po kateri Arrizabalaga najbolje brani strele z bele točke. Zato smo se dogovorili, da bo – če bo prišlo do njih – v vrata stopil Kepa,« je trener londonskega moštvapojasnil menjavo vratarjev, ki je marsikoga presenetila.Ne pa tudi, ki je do loterije bolj ali manj zanesljivo čuval mrežo Chelseaja. »Fantastično je, kako je Edou sprejel našo odločitev,« je nemški strokovnjak, ki bo čez 16 dni praznoval 48. rojstni dan, pohvalil 29-letnega vratarja iz Montivilliersa v Franciji, sicer reprezentanta Senegala.»Vesel sem, da se je menjava obrestovala,« si je oddahnil Tuchel, ki je z rošado veliko tvegal. Arrizabalagi namreč v zadnjem obdobju ni šlo najbolje od rok. Po prihodu v London se je njegova statistika občutno (po)slabšala. V sezoni 2019/20 je, denimo, ubranil le še 54,5 odstotka strelov na svoja vrata, kar je celo najslabši izkupiček v zgodovini elitne angleške lige, po nekaterih podatkih celo najskromnejši odstotek med vsemi v najmočnejših petih nogometnih prvenstvih. Statistiki so našteli, da pri 14 prejetih golih niti s prstom ni mignil.Resda si 26-letni Bask ne privošči velikih spodrsljajev in prikaže tudi zelo dobre predstave, na žalost pa je teh premalo za vratarja njegovega kova. Če odmislimo enajstmetrovke v superpokalu, Kepa za zdaj še ni upravičil pričakovanj vodilnih mož in navijačev Chelseaja, ki so pri tem klubu – kar zadeva čuvaje mreže – še posebej velika. Nič čudnega, ko pa sta pred Arrizabalago kot vratarja "modrih" blestela takšna zveznika, kot sta ​inMedtem si je z dobrimi obrambami status št. 1 prislužil Mendy, Kepa je le rezervist. »Moj status ni zapleten, le Edou in moštvo odlično opravljajo svojo nalogo,« je odvrnil Kepa, eden glavnih junakov Chelseajevega drugega zmagoslavja v superpokalu po letu 1998, s katerim so si priigrali pet milijonov evrov denarne nagrade. Pri Villarrealu, prvakih evropske lige 2020/21, se po porazu tolažijo s tremi milijoni evrov.