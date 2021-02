Vijolična noč dolgih nožev: Camoranesi in Bogatinov že bivša

Pomlajevanje, nižanje stroškov, poškodbe, polom v Turčiji

Marko Šuler je bliskovito napredoval v klubski hierarhiji. FOTO: Jure Eržen/Delo

Saša Gajser je postal vršilec dolžnosti trenerja. FOTO: Leon Vidic/dDelo

Novi športni direktor je, moštvo bo v Sežani vodil. Tako je NK Maribor na koncu zapisa o odstavitvi športnega direktorjain trenerjapostavil piko na i razburljivega večera.NK Maribor je svojo odločitev pojasnil z naslednjimi besedami. »Smernice delovanja, ki jih je vodstvo kluba zastavilo ob začetku sodelovanja, niso bile izpolnjene. Znašli smo se v rezultatski krizi, ki traja in trenutno ne zaznavamo znakov sprememb. Zavedamo se specifičnosti priprav, toda ne glede na okoliščine ni opazne nadgradnje dela. Na igrišču ni prisotne energije moštva, zaznati je krizo odnosov v slačilnici, kar je posledica nekomunikacije med igralci in strokovnim štabom. Odločitev je sprejeta z namenom, da se 15-kratni državni prvak vrne k utečenim vrednotam, na katerih smo gradili vrsto let.Zato je vodstvo kluba sprejelo sklep, da je za vrnitev na pravo pot potrebna sprememba pri vrhu športnega dela strokovne piramide. Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor. Prav tako je zaključeno tudi sodelovanje s preostalimi člani strokovnega štaba, ki so bili izbrani kot sodelavci dosedanjega trenerja ().«Maribor je v letu dni odstavil ali ostal še brez tretjega trenerja.je odstopil 7. marca po domačem porazu proti Bravu v 25. kolu. Nekaj dni pozneje je odšel še. V klubu so za njegovega naslednika izbrali Bogatinova, ki je že bil v klubu vodja nogometne šole NK Maribor. Bogatinov je nato izbral trenerja, ki pa ni izpolnil domače naloge: Maribor ni ubranil naslova prvaka, polom pa je doživel tudi v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo, saj ga je izločil irski tekmec Colerain. Že v 3. kolu SNL je na mariborsko klop sedel Camoranesi, ki je vijolične popeljal do naslova jesenskega prvaka.Le dva neodločena izida, poraz proti prvaku in prepustitev prvega mesta Olimpiji in neposrečene priprave v Turčiji so bili ob glasni kritiki dela navijačev kaplja čez rob. Najbrž pa tudi dvorne igre ali trk športnega direktorja in njegovega pomočnika. Zanimivo, Šuler je prišel v klub januarja kot povezovalni člen med moštvom in vodstvom kluba ter kot pomočnik športnega direktorja.Vrhunec vsega, ki je tudi sprožil današnji »večer dolgih nožev« pa je bila odločitev Bogatinova, da suspendira Šulerja, ki ni upošteval hierarhije in brez vednosti nadrejenega v slačilnici opravil pogovor z igralci po porazu s Celjem. Bogatinov je zanj izvedel prepozno in ga je po prihodu v slačilnico tudi prekinil.Vodstvo kluba je kljub vsemu potegnilo drzno potezo. Maribor je v obdobju nižanja stroškov in pomlajevanja. Bogatinov v zimskem prestopnem roku ni pripeljal nikogar oziroma trenerju je dopustil, da je pripeljal igralca po svoji želji. To je bil, ki pa v drugem delu še ni dobil priložnosti in vprašanje je, če jo sploh bo.Tudi minulo poletje Maribor ni bil zapravljiv v prestopnem roku. Pripeljal je tri mlade igralce, vrnil, odkupilin kot posojenega igralca dobilMaribor v zadnjih pol leta ni imel sreče tudi s poškodbami in »višjo silo«. Stebra obrambe je izločila poškodba, bočnega branilcapa doping. Med poškodovanimi je bil tudi Denis Klinar.