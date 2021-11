Vijolični uspešni v Spodnji Šiški

Nogometaši Brava so v 16. kolu 1. SNL izgubili proti Mariboru z 0:2 (0:1). Vijolični pod vodstvom trenerja Radovana Karanovića še naprej nizajo dobre rezultate, na zadnjih sedmih tekmah so petkrat zmagali in dvakrat remizirali. Hkrati je Maribor v ligi petič zapovrstjo ohranil mrežo nedotaknjeno in se vsaj začasno povzpel čisto na vrh lestvice. Bravo, ki je pet kol brez zmage, ostaja četrti. Maribor, ki je pogrešal kar nekaj poškodovanih igralcev in kaznovanega Blaža Vrhovca, je imel prvo priložnost na tekmi, ko je v kazenskem prostoru v četrti minuti zgrešil Ognjen Mudrinski.

Toda že v osmi minuti je srbski napadalec dosegel svoj peti gol v sezoni, potem ko je Martin Milec podal v globino, Rok Sirk pa je žogo oddal do Mudrinskega, ki je nato z močnim strelom s 14 metrov malce z desne strani premagal Renata Josipovića. Zmago gostov je potrdil Žan Vipotnik v drugem počasu v prvi minuti sodniškega dodatka po podaji z leve strani s strelom iz bližine.