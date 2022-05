Visoka napetost na Wandi, dan D za Šporarja

V nadaljevanju preberite:

Nogometnih užitkov bo do začetka poletnih počitnic še kar nekaj, do velikih finalnih obračunov v Uefinih tekmovanjih bomo spremljali tudi napete boje za domače lovorike. Špansko prvenstvo je že odločeno, a to niti slučajno ne pomeni, da bo nedeljski madridski derbi kaj manj vroč. Še kako razburljivo bo tudi na Otoku, kjer se v premier league nadaljuje mrtvi tek vodilnega Manchester Cityja in Liverpoola, v 2. ligi pa bo sobota dan D za Andraža Šporarja in njegov Middlesbrough v lovu na preboj v elitno otoško tekmovanje.