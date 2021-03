Visoka zmaga Slovenije v Švici

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na svoji peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo (skupina 6) v Untersiggenthalu premagala Švico z 11:1 (6:1). Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala 12. aprila v Laškem proti Latviji.



Izbranci Tomislava Horvata so na prvih štirih tekmah dvakrat tesno izgubili proti Špancem, v gosteh premagali Latvijo z 1:0, današnjega tekmeca pa doma odpravili kar z 12:1. Tudi tokrat so Slovenci odločno začeli in že po 15 sekundah je za 1:0 zadel Alen Fetić. A že v isti minuti je Dylan Malta Barreira izid poravnal. Toda favorizirani Slovenci so v šesti minuti dvakrat zatresli švicarsko mrežo prek Igorja Osredkarja in Kristjana Čujca, v deseti pa je za 4:1 zadel še Nejc Hozjan, ki je v 15. minuti povišal na 5:1. Denis Totošković je minuto zatem zadel za 6:1.



V drugem polčasu so Slovenci le še potrdili visoko zmago, v 23. minuti je tretjič na tekmi zadel Hozjan, takoj zatem še Klemen Duščak in Žan Koren za 9:1, Totošković pa je v 26. minuti povišal na 10:1. Med strelce se je nato v 31. minuti vpisal še Tilen Gajser.

Slovencem kaže zelo dobro

Uefa je za tokratno kvalificiranje na evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. Dvaintrideset reprezentanc igra v osmih skupinah, v vsaki se ekipe merijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si bo zagotovilo osem zmagovalcev skupin, šest najboljših drugouvrščenih, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerila še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin.



Izida: Švica : Slovenija 1:11 (1:6), Latvija : Španija 1:12 (1:8).

Vrstni red: Španija 12, Slovenija 9, Latvija 3, Švica 0.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: