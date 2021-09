Visoko zmago PSG zaznamoval debi Donnarumme: To je bil poseben večer

Donnarumma unovčil odsotnost Navasa

Nogometašinadaljujejo zmagoviti niz v francoskem prvenstvu. V petem kolu so še petič zmagali, tokrat so brezin drugih Južnoameričanov, ki so se vrnili z reprezentančne akcije, napolnili mrežo, zmagali so s 4:0.Clermont je bil presenečenje začetka lige, na prvih štirih tekmah je dvakrat zmagal in dvakrat igral neodločeno, z osmimi točkami je na lestvici zasedal tretje mesto. A v Parizu ni imel možnosti. V prvem polčasu jim je dva gola zabilv drugem pa sta bila natančna šetere.Gostje niso bili brez možnosti, pogosto so pritiskali na vrata PSG, toda v njih je v svoji prvi tekmi za Parižane blestel italijanski vratarje bil odsoten. »To je bil poseben večer, saj sem prvič igral v majici PSG. Malo sem bil čustven, toda ključna je vendarle naša zmaga, zato sem zelo vesel,« je zatrdil nekdanji vratar Milana.