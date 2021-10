Vlado Šajn o Mbappejevem golu: Pravilen, a pravilo je nesmiselno

»Odločitev glavnega sodnika Anthonyja Taylorja je bila pravilna in v skladu s pravili sojenja,« je o najbolj spornem trenutku na včerajšnji finalni tekmi nogometne lige narodov povedal častni predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije in visoki član sodniške komisije pri Evropski nogometni zvezi Vlado Šajn.



Kylian Mbappe je bil v trenutke podaje Thea Hernandeza v ofsajdu, a se je španski branilec Eric Garcia pri preprečevanju podaje dotaknil žoge, s čimer napadalčev položaj pred podajo ni imel več vpliva.



V svetovnih sodniških krogih eden od najbolj cenjenih mož je tako razblinil neznanke o regularnosti gola napadalca pariškega St-Germaina, s katerim je Francija premagala Španijo z 2:1 in prišla do edine manjkajoče lovorike. Toda Šajn je za Delo razkril tudi drugo plat medalje.



»To je pravilo, ki je nesmiselno in ga pri UEFA ne podpiramo. Pri UEFA se zavzemamo za spremembo pravila, zato bomo tudi predlagali, da ga spremenijo. Toda o tem ne določa UEFA, temveč Mednarodni nogometni odbor (IFAB), ki je edini odgovoren za spremembo pravil nogometne igre," je še pojasnil eden od najvidnejših slovenskih funkcionarjev v evropski in svetovni nogometni družini.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: