Vodilni Olimpiji dva tedna za peklenski ritem tekem

V nadaljevanju preberite:

Slovensko nogometno prvenstvo bo gotovo zanimivo in nepredvidljivo vse do zadnjega kola 19. maja. Napeto je tako v boju za naslov prvaka, v katerem vlada status quo tudi po včerajšnjem derbiju v soboški Fazaneriji, kot v negotovi bitki za obstanek, ki jo lahko danes dodatno začinijo Goričani z morebitno zmago nad Taborom. To je kar pravšnje izhodišče za premor, v katerem bosta v ospredju reprezentanci A in U21.