Vroči Benzema strl odpor Celte

Zinedine Zidane je zadovoljen s formo Luke Modrića. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Španija, 28. kolo:

Real Madrid je z 2:1 zmagal pri Celti Vigo in okrepil pritisk na mestnega tekmeca Atletico Madrid. Oba gola za ekipo trenerjaje dosegelBenzema je v super formi, pred tem je dosegel gol tudi proti Atalanti v ligi prvakov. V la ligi je pri 17 zadetkih, za enega zaostaja zain za štiri za. V Vigu je v polno zadel v 20. in 30. minuti, obakrat mu je podal, zatem je Galicijcem upe obudilpiko na i pa je v sodnikovem podaljšku postavilReal, ki se bo v četrtfinalu lige prvakov pomeril z Liverpoolom, za Atleticomzaostaja za tri točke in ima tekmo več. Atletico bo jutri gostil Alaves.Betis : Levante 2:0Athletic Bilbao - Eibar 1:116.15 Celta Vigo - Real Madrid18.30 Huesca - Osasuna21.00 Real Valladolid - SevillaGetafe - Elche (14.00)Valencia - Granada (16.15)Villarreal - Cadiz (16.15)Atletico Madrid - Alaves (18.30)Real Sociedad - Barcelona (21.00)