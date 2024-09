Vroči Jan Oblak najvišja ovira za Real, v Nemčiji novi Klassiker

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji se stopnjuje napetost pred derbijem najboljših zasedb prejšnje sezone in glavnima kandidatoma za naslov. Bayer iz Leverkusna je Bavarcem in Harryju Kanu spomladi izpred nosu vzel vse. Bo Kane prvo lovoriko v karieri osvojil pod Vincentom Kompanyjem, legendo Manchester Cityja? Odgovor bi lahko nakazal današnji derbi na Allianz Areni. Če bo zmagal Bayern, bo farmacevtom ušel za šest točk, Če bo Bayer, bosta izenačena. Benjamin Šeško bo potrjeval strelsko formo z Augsburgom. Največ oči pa bo konec tedna uprtih v večni madridski derbi med Atleticom in Realom.

Kateri so vrhunci konca tedna v najmočnejših ligah? Kateri so bili odločilni derbiji med Atleti in Realom v zadnjih 10 letih? Zakaj se lahko Jude Bellingham boji Jana Oblaka?