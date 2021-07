Vrtiljak čustev: mislil je, da so že izgubili, nato ni vedel, da so zmagali

Vratar Paris Saint-Germaina Gianluigi Donnarumma namreč v tistem trenutku sploh še ni zavedal, da je Italiji prinesel evropski naslov, ko je ustavil peti strel mladega Angleža Bukaya Sake. Po remiju v rednem delu (1:1) je v finalu eura 2020 na štadionu Wembley sledil podaljšek, v katerem golov ni bilo. Donnarumma je po tem, ko je kot drugi italijanski strelec zgrešil Andrea Belotti, dobil dvoboj z Marcusom Rashfordom, tretjim strelcem Anglije, ki je zadel vratnico. Donnarumma je nato ustavil še Jadona Sancha, tako da je imel Jorginho s petim strelom tako kot proti Španiji priložnost, da odloči obračun v korist azzurrov. A mu ni uspelo.



»Nič nisem razumel, bil sem že na tleh, ko je zgrešil Jorginho, mislil sem, da smo že izgubili,« je ob ponedeljkovem sprejemu v Rimu za Sky Sport povedal Donnarumma, ki ga je Evropska nogometna zveza kasneje izbrala za najboljšega posameznika turnirja.



A po tem, ko je spoznal, da bo moral še enkrat stopiti v vrata, je svoje delo opravil odlično in ustavil Sako ter s tem prinesel naslov Italiji. Obrambe praktično ni slavil, brezizrazen je hodil proti robu igrišča, saj se v tistem trenutku po lastnih besedah sploh še ni zavedal, da je z rojaki postal evropski prvak.

Ne razmišlja o zlati žogi

»Po moji obrambi sem hodil in čakal, da jo potrdi VAR. Mislil sem, da se bodo enajstmetrovke nadaljevale, nato pa sem videl, kako proti meni tečejo soigralci. Takrat sem dojel vse,« je priznal Donnarumma.



Šele 22-letni Neapeljčan je na EP sicer prišel z vse prej kot lahko »prtljago«, saj je bil po večletnem merjenju moči z vodilnimi možmi AC Milana prost igralec, med turnirjem pa je prišla potrditev, da je podpisal za Paris Saint-Germain. Donnarumma obljublja, da bo o vsem tem spregovoril v kratkem.



»V naslednjih dneh bom govoril o vsem tem. Zdaj lahko povem le to, da bodo te barve (Milana, op. a.) vedno del mene. Zdaj uživam v tej zabavi in od jutri naprej bom na počitnicah. Še vedno se ne zavedam, kaj nam je uspelo. Slišim, da ljudje govorijo o zlati žogi, a pošteno povedano o tem ne razmišljam,« je še dodal Donnarumma.

