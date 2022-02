Vsak strel na vrata Jana Oblaka pomeni pol gola

V nadaljevanju preberite:

Analiza derbija med Barcelono in Atleticom (4:2): Xavi odlično vodi tekme, pod njim je uspešno debitiral tudi Adama Traore – ko ga je zamenjal novinec Aubameyang, je doživel stoječe ovacije –, dobro so delovali tudi drugi od najstnika Gavija (17) do veterana Danija Alvesa (38), ki je utišal dvomljivce kljub zasluženi izključitvi. Atletico se ni mogel vrniti v igro niti po rdečem kartonu Brazilca. Španski komentatorji so tekmovali, kdo bo močneje kritiziral trenutno podobo Atletica.