Vsako leto bolj znano: splača se vlagati v nogomet

Napovedano slovo ruskega mogotca Romana Abramoviča od londonskega nogometnega kluba Chelsea je privabilo zanimanje vlagateljev z vseh koncev sveta. Angleški mediji so omenjali celo okoli 200 bolj ali manj resnih poizvedb, tistih »pravih« ponudb so nato našteli dobrih 20. S pomočjo newyorške banke Raine Group so izbrali ponudbo Todda Boehlyja, ki v zahodnem Londonu še zdaleč ni neznano ime, saj naj bi se glede nakupa Chelseaja pozanimal že pred tremi leti. Vrnil se je s ponudbo, ki je ni bilo mogoče zavrniti.