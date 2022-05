Vse se spreminja, njegov odnos z igralci ne: v resnici so prijatelji

Italijanski nogometni trener Carlo Ancelotti je spregovoril v oddaji The Football Show na spletnem mediju Sirius. Strokovnjak, ki bo 10. junija dopolnil 63 let, preživlja plodovito sezono, v kateri si je že zagotovil naslov španskega prvaka – kot prvi doslej je postal prvak v petih najmočnejših nacionalnih ligah v Evropi –, približuje se tudi boj za največjo med klubskimi lovorikami: 28. maja se bo v finalu lige prvakov pomeril z Liverpoolom.

»Finalna tekma se začne z rezultatom 0:0, kar je dobra novica za nas,« se je pošalil trener, ki je nekoč blestel tudi v majicah Rome in Milana. »Igro in taktiko moramo zasnovati tako, da bodo prišle do izraza naše odlike. Ne morete skriti kvalitet tekmeca, lahko le pokažeš, kaj znaš sam. Enako bo poskušal Liverpool,« je ocenil »Don Carlo«, ki je komentiral tudi svojo trenersko preobrazbo.

Metodologija treningov se je v 20 letih drastično spremenila

»Metodologija treningov se je v 20 letih drastično spremenila. Moral sem se odzvati in spremeniti svoj slog in filozofijo tudi jaz, prišlo je do novih idej in novih zakonitosti v nogometu. Nogomet je povsem drugačen kot nekoč. Enak je ostal le moj odnos z igralci. Z njimi sem vsak dan, v resnici niso moji igralci, pač pa moji prijatelji,« je ocenil Carlo Ancelotti, državni prvak na klopeh Milana, PSG, Bayerna, Chelseaja in Reala.