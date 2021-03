Vsi niso navdušeni nad preimenovanjem štadiona po Peleju

Na njem zabil jubilejni 1000. gol v karieri

Pele predlani na tekmi PSG v Parizu. FOTO: Franck Fife/AFP

Slavni brazilski nogometašje dobil še eno priznanje za izjemno nogometno kariero. Lokalne oblasti v Riu de Janeiru so namreč odobrile spremembo imena prav tako slavnega štadiona, ki se bo po novem imenoval po Peleju.Po novem bo polno ime štadiona precej dolgo:. Maracana je sicer neuradno oziroma bolj znano poimenovanje štadiona, ki se je doslej uradno imenoval štadion Mario Filho, po novinarju, ki je bil med glavnimi pobudniki gradnje tega objekta.Zdaj bo štadion, ki ga navijači po vsem svetu poznajo preprosto kot Maracano, dobil ime Kralj Pele. Po pojasnilih lokalnih oblasti so se tako odločili zaradi počastitve trikratnega svetovnega prvaka in enega najbolj prepoznavnih športnikov Brazilije, ki je na tem stadionu leta 1969 dosegel tudiA vsi nad spremembo imena niso navdušeni. Kot poročajo nekateri brazilski mediji, temu odločno nasprotujejopa tudi nekateri prebivalci Ria bi raje videli, da bi se štadion imenoval po kom, ki je doma iz tega mesta. Pele je bil rojen v zvezni državivečinoma pa je živel v zvezni državiOblasti so še pojasnile, da bo sprememba imena veljala samo za štadion, celoten športni kompleks v okolici objekta, ki je gostil tudi finale nogometnihter odprtje, pa bo obdržal sedanje ime.