Vsi trije Slovenci uspešni v boju za ligo prvakov

Kvalifikacije za ligo prvakov so vse bolj zanimive, paradno Uefino tekmovanje je vse bližje, dvoboji kvalifikacij pa vse močnejši, vse bolj negotovi in kvalitetni. Torek je prinesel šest tekem prvega kola, na katerih so se predstavili tudi trije slovenski reprezentanti.



Lovro Bizjak (Šerif Tiraspol), Miha Blažič (Ferencvaros) in Dejan Petrović (Rapid Dunaj) so bili s svojimi klubi uspešni in lajko optimistično pričakujejo povratne tekme, ki bodo že naslednji teden. Spomnimo, to velja tudi za Muro, zmagovalci dvobojev 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov si bodo že zagotovili najmanj nastop v Uefini konferenčni ligi.



Prve tekme 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov:

Alaškert : Šerif Tiraspol 0:1 (Lovro Bizjak je v igro vstopil v četrti minuti sodniškega dodatka)

Lincoln Red Imps : Cluj 1:2

Dinamo Zagreb : Omonia 2:0

Ferencvaros : Žalgiris 2:0 (Miha Blažič je igral celo tekmo za Ferencvaros)

Rapid Dunaj : Sparta Praga 2:1 (Dejan Petrovič je igral do 73. minute za Rapid)

Celtic : Midtjylland 1:1



Sreda:

16.00: Kairat Almaty – Crvena zvezda

19.00: Malmö – HJK Helsinki

20.00: Mura – Ludogorec

20.30: Slovan Bratislava – Young Boys

21.00: Legia Varšava – Flora Tallinn

21.00: Olympiakos Pirej – Neftči Baku

21.00: PSV Eindhoven – Galatasaray

