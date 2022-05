West Ham bi kmalu bogato obdaril Liverpool, Man. City rešil točko

Liverpool z dvema tekmama manj zdaj za Manchester Cityjem zaostaja za štiri točke in ima občutno slabšo razliko v zadetkih, dolgo časa pa se je na olimpijskem štadionu zdelo, da bo City utrpel morda usoden poraz. Kladiva, ki jih vodi nekdanji trener Liverpoolovega mestnega tekmeca Evertona in velikega rivala Manchester Uniteda, David Moyes, so namreč kljub podrejenemu položaju na zelenici ob polčasu vodila že s kar 2:0. Jarrod Bowen je dvakrat ušel branilcem v 24. in 45. minuti ter matiral nemočnega Edersona v Cityjevih vratih, a v drugem polčasu je sledilo zasluženo izenačenje.

V 49. minuti je znižal Jack Grealish, Vladimir Coufal pa je 20 minut kasneje premagal lastnega vratarja. Čeprav je imel West Ham tudi sam priložnost za zmago, ki jo je zapravil Michail Antonio, je bil bližje trem točkam City, ki je imel v 86. minuti na voljo najstrožjo kazen, ki pa jo je Riyadu Mahrezu izvrstno ubranil Lukasz Fabianski.

Branilci naslova bodo v zadnjem kolu gostili motivirano Aston Villo, ki jo seveda vodi ikona Liverpoola Steven Gerrard, čigar nekdanji delodajalci po sobotni zmagi v finalu pokala FA igrajo še s Southamptonom v gosteh in z Wolverhamptonom doma, preden se bodo 28. maja v lovu na zgodovinski poker naslovov podali še na finalni obračun lige prvakov z madridskim Realom.

Po tesni domači zmagi nad Burnleyjem (1:0) je Tottenham vsaj začasno prevzel četrto mesto, ki ob koncu sezone prinaša uvrstitev v skupinski del lige prvakov. Po visoki zmagi nad velikim rivalom Arsenalom s 3:0 je Totenham sosede preskočil z enajstmetrovko Harryja Kana v 53. minuti prvega polčasa. Topničarji bodo v ponedeljek gostovali pri Newcastlu in se lahko spet zavihtijo pred osovražene spurse, ki bodo sezono sklenili na gostovanju pri Norwichu, Antonio Conte in varovanci pa bodo v 38. kolu spremljali tudi rezultat med Arsenalom in Evertonom, ki bo v Londonu reševal svoj prvoligaški status pod taktirko Franka Lamparda.

Velika točka Leedsa

Najstrožjo kazen v dvoboju Tottenhama in Burnleyja je zakrivil Ashley Barnes, ki je v kazenskem prostoru nesrečno igral z roko, Kane pa je že enaindvajsetič zapovrstjo uspešno izvedel najstrožjo kazen. V drugem delu je Burnley zaigral bolj napadalno, si priigral tudi nekaj priložnosti za izenačenje, a predvsem Barnes spet ni imel sreče, zadel je namreč vratnico.

Burnley je s tem izgubil mesto in je zdaj na 18. mestu, ki bi ga vodilo ligo nižje. Leeds, njegov glavni konkurent v boju za obstanek, je namreč iztržil točko, na domačem igrišču je proti Brightonu do nje prišel šele v sodnikovem dodatku, strelec gola je bil rezervist Pascal Struijk.

V preostalih tekmah je Leicester s 5:1 v gosteh ugnal odpisani Watford, Aston Villa in Crystal Palace sta se razšla z izidom 1:1, isti izid je bil tudi na obračunu med Wolverhamptonom in Norwichem.