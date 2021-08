West Ham razigran in učinkovit

Brahim Diaz je na zahtevnem gostovanju pri Sampdorii v Genovi Milanu priigral prve tri točke. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters



Odločil španski up



Prerojeni Erik Lamela zavihtel Sevillo na vrh

West Ham je zavzel vrh lestvice v angleškem nogometnem prvenstvu. S 4:1 je v 2. kolu premagal Leicester s 4:1 (1:0). Brez poraza so še Chelsea, Liverpool, Brighton in Tottenham.je postal rekorder po številu golov v zgodovini West Hama, tekmo je začel z izenačenjem dosežkas 47 goli, nato pa je dosegel še dva (80. in 84. minuta).je zabil edini gol v prvem polčasu, v drugem pa ga je dosegel še(70.) je bil edini strelec gostov, ki so od 40. minute igrali z desetimi možmi, ker je bil izključenzaradi grobega prekrška nad Fornalsem.Italijanski nogometni podprvak Milan je na zadnji tekmi 1. kola serie A v gosteh premagal Sampdorio. Mož odločitve je bil že v deveti minuti 22-letni Španecše ni nared za tekme, predvidoma naj bi se vrnil septembra. Je pa za Milan prvič igral francoski veteran v konici napadaSpezia je na Sardiniji zapravila vodstvo z 2:0, ko sta zadela(7.) in(58.). Cagliari je do točke prišel z dvema goloma(62. in 66 minuta).Nogometaši Seville so na gostovanju premagali Getafe z 1:0. Strelec je bil 29-letniv tretji minuti sodnikovega dodatka, s čimer je andaluzijsko moštvo prevzelo vodstvo na lestvici. Le Atletico Madrid zv vratih ima še vseh šest možnih točk. Argentinec Lamela je po poletnem prestopu iz Tottenhama dosegel že tri gole.