Xavi skrušeno priznal: Danes se začenja nova era

Kataloncem sredi ene najhujših institucionalnih kriz v klubski zgodovini ni uspel veliki met. Benfica, ki je imela boljše medsebojno razmerje rezultatov v letošnji sezoni, je z zmago nad kijevskim Dinamom primorala Barcelono v zmago nad Bayernom v Müncnu, ki pa se ji varovanci Xavija Hernandeza niso niti približali. Bavarci, ki so lani Barço osmešili v četrtfinalu lige prvakov z zmago 8:2, so tako kot na prvi medsebojni tekmi aktualne sezone na Camp Nouu slavili s 3:0.

Takrat je ekipo vodil še Ronald Koeman, a tudi njegov naslednik Xavi, ki je na klop sedel med prejšnjim reprezentančnim premorom, ni uspel zrežirati preboja iz skupine, v kateri je igral tudi kijevski Dinamo z Benjaminom Verbičem. Na prazni Allianz Areni so za zmago domačih zadeli Thomas Müller v 34., Leroy Sane v 43., in Jamal Musiala v 62. minuti.

Xavi je po novem bolečem porazu napovedal začetek nove ere, potem ko se je na gostovanje v Münchnu z varovanci ogrel že z neuspehom proti Betisu v državnem prvenstvu (0:1).

Začenjajo z ničle

»Bayern je prevladoval. Vedno si želimo mi biti tisti, ki prevladujejo, a tu je bilo obratno. Moramo zahtevati več, mi smo Barça. To mora biti prelomna točka, da spremenimo dinamiko in še veliko drugih stvari,« je bil razočaran legendarni vezist kluba, ki se je pod taktirkama Franka Rijkaarda in Josepa Guardiole podpisal pod veliko bolj bleščeča poglavja v klubski zgodovini.

»To je liga prvakov, a tudi naša realnost. To je situacija, v kateri smo se znašli. Jezen sem. To je realnost, ki me razpi**i. A s tem se moramo spopasti na štiri oči. Nič drugega nam ne preostane. Danes se začenja nova era. Začenjamo z ničle. Naš cilj je liga prvakov in ne evropska liga, a to je zdaj naša realnost in moramo jo poskusiti osvojiti. Videl sem, kako težka je realna slika. Upal sem, da bomo bolj konkurenčni. Bayern je boljši. To je realnost. A trdo bomo delali in dali vse od sebe, da se to več ne ponovi. Prisoten pa je občutek nemoči. Moramo začeti z vračanjem Barçe tja, kamor spada, in to ni evropska liga. To je tudi boleč udarec zame kot trenerja. Trdo bomo delali za povratek Barçe, a jasno je, da moramo spremeniti veliko.«

Zanimiva je bila ocena strelca prvega gola Müllerja, ki je omenil intenzivnost oziroma pomanjkanje le-te v ekipi Barcelone, ki ima po njegovem mnenju sicer dovolj kakovosti. Vsaj na papirju.

»Mislim, da niso kos intenzivnosti igre. Tehnično imajo vse, imajo izvrstne igralce v taktičnem in tehničnem pogledu. A ne morejo se kosati z intenzivnostjo nogometa najvišje ravni,« je bil brez dlake na jeziku Müller.