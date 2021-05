Barcelona še vedno želi Xavija, toda ne namesto Koemana

Nekdanji nogometni as Xavi Hernandez naj bi po koncu te sezone zapustil položaj trenerja katarskega kluba Al Sadd, trdijo Arabci. Eden najboljših nogometašev v zgodovini nogometne igre po trditvah tamkajšnjih novinarjev ne bo podaljšal pogodbe s klubom, zato bo postal junija prost in se bo znašel na prestopnem trgu.



Katalonci so posledično začeli vnovič povezovati FC Barcelono in nekdanjega velemojstra, ki ima na računu večino Barcinih trofej v tem stoletju in tudi tri lovorike s špansko reprezentanco – EP 2008 in 2012 ter SP 2010. Xavi je resda zavrnil trenerski položaj blaugrane januarja 2020, ko je klub odpustil Ernesta Valverdeja.

Laporta naj bi ga želel kot športnega direktorja

Predsednik Barcelone Joan Laporta naj bi kljub vsemu vztrajal in tudi sam poskusil pripeljati v klub nekdanjega zvezdnika, ki se je dobro znašel v trenerskih čevljih. Po trditvah katalonskih medijev bi lahko (začasno) angažiral Xavija kot novega športnega direktorja kluba, s čimer ne bi ogrozil položaja sedanjega trenerja Ronalda Koemana, ki je uspešno prenovil ekipo.

