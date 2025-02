Yamal slalomiral kot Messi, Gavija prepričal šele trener Flick (VIDEO)

Nogometaši Barcelone so se po zmagi nad Alavesom z 1:0 vodilnemu Realu iz Madrida približali na štiri točke. Vodilna ekipa španskega nogometnega prvenstva je v Barceloni klonila proti Espanyolu z 0:1, drugouvrščeni Atletico Madrid pa je doma ugnal Mallorco z 2:0.

Odločil Robert Lewandowski

Na olimpijskem stadionu v Barceloni je edini gol v 61. minuti dosegel 36-letni poljski napadalec Robert Lewandowski, s skupno 18 doseženimi goli tudi prvi strelec španske lige. Katalonska zasedba je tako na najboljši možni način izkoristila sobotni spodrsljaj Reala, ki je proti Espanyolu ostal brez načrtovanih točk, potem ko jo je v 85. minuti v črno zavil Carlos Romero.

Izpostaviti velja dva dogodka ob zmagi Barcelone. Lamine Yamal je v eni od začetnih akcij nanizal celotno obrambo Alavesa in med čuvaji slalomiral kot nekoč Lionel Messi, so zapisali pri časniku Mundo Deportivo (akcija v videu), to si velja ogledati. Tekma pa je bila prekinjena med 8. in 14. minuto, ko sta silovito trčila z glavama domači up Gavi in gostujoči nogometaš Tomás Conechny. Oba sta morala iz igre, četudi Gavi sprva ni hotel. To je storil šele po pogovoru s trenerjem Hansijem Flickom.

Vse tri točke je osvojil Atletico na domačem dvoboju proti Mallorci, za vodilnim mestnim tekmecem s stadiona Santiago Bernabeu pa ima le točko zaostanka. Slovenski reprezentančni vratar v vrstah Atletica Jan Oblak je branil vso tekmo, za gostitelje pa sta zadela Brazilec Samuel Lino (26.) in Francoz Antoine Griezmann (90.+3).